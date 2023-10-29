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Galatasaray'dan en iyi sezon başlangıcı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Ercan Çakar  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Galatasaray'dan en iyi sezon başlangıcı

İstanbul

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 28 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 10. haftalar itibarıyla tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.

Deplasmandaki en iyi performansını tekrarladı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında gösterdiği başarılı performansla tarihe geçti.

Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 16 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, ilk 6 maçlar itibarıyla lig tarihindeki en iyi deplasman performansını tekrarladı.

Galatasaray bu sezon deplasmanda Mondihome Kayserispor ile berabere kalırken, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'u yendi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 1996-1997 sezonunda deplasmandaki ilk 6 maçında 16 puan elde etmişti.

İlk yarılarda kalesi kapalı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçın ilk yarılarında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Bu sezon lig müsabakalarının ilk yarılarında 8 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin ise skor üretmesine izin vermedi.

Galatasaray, maçlarının ikinci yarılarında ise 11 kez topu filelerle buluşturdu.

10 maçın 6'sında gol yemedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 10 maçın 6'sında kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılı takım, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında rakiplerinin gol bulmasına fırsat vermedi.

Galatasaray, Yılport Samsunspor maçında 2, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer gol yedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ilk 10 haftalar itibarıyla en son 2007-2008 sezonundan 6 maçta kalesinde gol görmemişti.

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