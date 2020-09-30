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Galatasaray Terim yönetiminde Avrupa'da 81. sınavında

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 81. maçına çıkacak.

Emrah Oktay   | 30.09.2020
Galatasaray Terim yönetiminde Avrupa'da 81. sınavında

İstanbul

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 80 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 32'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 109 gol atıp, kalesinde ise 117 gol gördü.

Kupa ikide 15 maç

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 16. maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Avrupa'nın iki numaralı kupasında daha önce çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 14 gole engel olamadı.

Galatasaray, Fatih Terim ile elenmedi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde girdiği 6 Avrupa kupası ön eleme turundan da galip ayrılan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turunda mücadele etti.

Galatasaray, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 8, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki 2 müsabakanın tamamından galip ayrıldı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.

Galatasaray, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını, 3. eleme turunda ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını tek maçta yenerek saf dışı bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda toplamda 28 gol bulurken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de etkili bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

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