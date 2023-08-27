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Galatasaray-Molde maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Ercan Çakar  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Galatasaray-Molde maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.

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