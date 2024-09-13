Futbolda haftanın programı
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 3, TFF 3. Lig'de ise 2. hafta mücadeleleri yapılacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
NOT: Göztepe haftayı bay geçecek
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)
Yarın:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
15.30 Karaköprü Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Faruk Çelik)
15.30 1461 Trabzon FK-Anagold 24Erzincanspor (Ortahisar Yavuz Selim)
16.30 Altay-GMG Kastamonuspor (Alsancak Mustafa Denizli)
15 Eylül Pazar:
16.00 İskenderunspor-Fethiyespor (Kırıkhan İlçe)
16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)
16.30 Altınordu-E Koleji Isparta 32 Spor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
16.30 Sarıyer-Kepezspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Batman Petrolspor-Tuzlaspor (Batman)
19.00 Afyonspor-İnegölspor (Zafer)
Kırmızı Grup
Yarın:
15.30 Diyarbekirspor-Serik Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
16.00 Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
19.00 Çimentaş Elazığspor-Nazillispor (Elazığ)
15 Eylül Pazar:
16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karaman FK (Dağılgan)
16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Erbaa Yeni İlçe)
16.30 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Bolluca)
16.30 Somaspor-Bucaspor 1928 (Soma Atatürk)
19.00 Menemen FK-Belediye Derincespor (Menemen İlçe)
19.00 Giresunspor-Artı Değer Vanspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
16.30 Bulvarspor-Karşıyaka (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
19.00 Kuşadasıspor-Artvin Hopaspor (Tire - Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15 Eylül Pazar:
15.30 23 Elazığ FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar AŞ (Elazığ Doğukent)
15.30 Kahramanmaraşspor-Anadolu Üniversitesi (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
16.00 Silifke Belediyespor-Muşspor (Silifke Şehir)
16.00 Kırşehir Futbol SK-Düzce Cam Düzcespor (Kırşehir Ahi)
16.30 Belediye Kütahyaspor-Ergene Velimeşespor (Dumlupınar)
19.00 Bursaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
2. Grup
Yarın:
15.30 Fatsa Belediyespor-Beykoz İshaklıspor (Fatsa İlçe)
16.30 Silivrispor-Tire 2021 FK (Silivri Müjdat Gürsu)
15 Eylül Pazar:
15.30 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Etimesgut Belediyespor (Kelkit İlçe)
15.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Amasyaspor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Türk Metal 1963 Spor-Nevşehir Belediyespor (Osmanlı)
16.30 Uşakspor-Balıkesirspor (Uşak 1 Eylül)
16.30 Muğlaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (Denizli Atatürk)
16.30 İnegöl Kafkasspor-Adıyaman FK (İnegöl İlçe)
3. Grup
Yarın:
19.00 Çankayaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Osmanlı)
15 Eylül Pazar:
15.30 Viranşehir Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Bahçelievler Eski)
15.30 Pazarspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Pazar İlçe)
16.00 Alanya 1221-1923 Mustafakemalpaşaspor (Alanya Milli Egemenlik)
16.30 Çorluspor 1947-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Mustafa Kemal Atatürk)
16.30 Aliağa Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Aliağa Atatürk)
19.00 52 Orduspor FK-Bayburt Özel İdarespor (Yeni Ordu)
19.00 Karabük İdmanyurduspor-Osmaniyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
Yarın:
16.30 Bursa Nilüfer Futbol SK-Denizlispor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
19.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Mardin 1969 Spor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Eylül Pazar:
15.30 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
16.00 Niğde Belediyespor-Orduspor 1967 (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)
16.00 Polatlı 1926 Spor-Turgutluspor (Aktepe)
16.00 Erciyes 38 Futbol SK-Sebat Gençlikspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Zonguldak Kömürspor (Tepecik Şenol Güneş)
16.30 Edirnespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Tunca Futbol Sahası)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.