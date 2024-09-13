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Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 3, TFF 3. Lig'de ise 2. hafta mücadeleleri yapılacak.

Hilmi Sever  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

NOT: Göztepe haftayı bay geçecek

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)

16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.30 Karaköprü Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Faruk Çelik)

15.30 1461 Trabzon FK-Anagold 24Erzincanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.30 Altay-GMG Kastamonuspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15 Eylül Pazar:

16.00 İskenderunspor-Fethiyespor (Kırıkhan İlçe)

16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)

16.30 Altınordu-E Koleji Isparta 32 Spor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

16.30 Sarıyer-Kepezspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Batman Petrolspor-Tuzlaspor (Batman)

19.00 Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.30 Diyarbekirspor-Serik Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

16.00 Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

19.00 Çimentaş Elazığspor-Nazillispor (Elazığ)

15 Eylül Pazar:

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karaman FK (Dağılgan)

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Erbaa Yeni İlçe)

16.30 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Bolluca)

16.30 Somaspor-Bucaspor 1928 (Soma Atatürk)

19.00 Menemen FK-Belediye Derincespor (Menemen İlçe)

19.00 Giresunspor-Artı Değer Vanspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

16.30 Bulvarspor-Karşıyaka (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

19.00 Kuşadasıspor-Artvin Hopaspor (Tire - Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15 Eylül Pazar:

15.30 23 Elazığ FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar AŞ (Elazığ Doğukent)

15.30 Kahramanmaraşspor-Anadolu Üniversitesi (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

16.00 Silifke Belediyespor-Muşspor (Silifke Şehir)

16.00 Kırşehir Futbol SK-Düzce Cam Düzcespor (Kırşehir Ahi)

16.30 Belediye Kütahyaspor-Ergene Velimeşespor (Dumlupınar)

19.00 Bursaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

2. Grup

Yarın:

15.30 Fatsa Belediyespor-Beykoz İshaklıspor (Fatsa İlçe)

16.30 Silivrispor-Tire 2021 FK (Silivri Müjdat Gürsu)

15 Eylül Pazar:

15.30 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Etimesgut Belediyespor (Kelkit İlçe)

15.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Amasyaspor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Türk Metal 1963 Spor-Nevşehir Belediyespor (Osmanlı)

16.30 Uşakspor-Balıkesirspor (Uşak 1 Eylül)

16.30 Muğlaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (Denizli Atatürk)

16.30 İnegöl Kafkasspor-Adıyaman FK (İnegöl İlçe)

3. Grup

Yarın:

19.00 Çankayaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Osmanlı)

15 Eylül Pazar:

15.30 Viranşehir Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Bahçelievler Eski)

15.30 Pazarspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Pazar İlçe)

16.00 Alanya 1221-1923 Mustafakemalpaşaspor (Alanya Milli Egemenlik)

16.30 Çorluspor 1947-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.30 Aliağa Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Aliağa Atatürk)

19.00 52 Orduspor FK-Bayburt Özel İdarespor (Yeni Ordu)

19.00 Karabük İdmanyurduspor-Osmaniyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup

Yarın:

16.30 Bursa Nilüfer Futbol SK-Denizlispor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

19.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Mardin 1969 Spor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Eylül Pazar:

15.30 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

16.00 Niğde Belediyespor-Orduspor 1967 (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

16.00 Polatlı 1926 Spor-Turgutluspor (Aktepe)

16.00 Erciyes 38 Futbol SK-Sebat Gençlikspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Zonguldak Kömürspor (Tepecik Şenol Güneş)

16.30 Edirnespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Tunca Futbol Sahası)

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