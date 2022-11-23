Dolar
18.63
Euro
19.21
Altın
1,738.92
ETH/USDT
1,165.50
BTC/USDT
16,546.00
BIST 100
4,776.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

2022 FIFA Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan son şampiyon Fransa'nın savunma oyuncusu Lucas Hernandez, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Yunus Kaymaz   | 23.11.2022
Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

Doha

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 4-1 kazandıkları Avustralya maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan savunma oyuncusu Hernandez'in turnuvayı kapattığı kaydedildi.

Bayern Münih forması giyen Hernandez, Avustralya'nın 9. dakikada attığı golün pasını veren Mathew Leckie ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış, karşılaşmaya devam edemeyince kardeşi Theo oyuna girmişti.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'da daha önce Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku ve Ballon d'Or ödüllü forvet Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle kadroya girememiş ya da kadrodan çıkarılmıştı.

D Grubu'nda yer alan Fransa, cumartesi günü Danimarka ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
Şehit öğretmen Aybüke'nin babasından terörle topyekün mücadele çağrısı
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İklim kriziyle derinleşen gıda güvensizliği yüz binlerce çocuğu tehdit ediyor
Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının bacağı kesildi

Benzer haberler

Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

İsviçre ve Kamerun tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek

Fransa ilk maçında farklı kazandı

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'ın nükleer programını genişletme kararına kınama

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'ın nükleer programını genişletme kararına kınama
2024 Paris Olimpiyatları'nın bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle artması bekleniyor

2024 Paris Olimpiyatları'nın bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle artması bekleniyor
Danimarkalı futbolcu Kjaer, Fransa karşısında takımına güveniyor

Danimarkalı futbolcu Kjaer, Fransa karşısında takımına güveniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet