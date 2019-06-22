Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Berad Büyük   | 22.06.2019
Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın

İstanbul

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılan sıralama turlarında, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton 1.28.319'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.28.605'lik süresiyle ikinci, Ferrari'nin Fransız pilotu Charles Leclerc de 1.28.965'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı. 

Fransa Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

'Karidesten Uzaya' projesi dünya şampiyonluğu getirdi

R4 Dünya Rafting Şampiyonası resmen başladı

Kanada'daki tartışmalı yarışı Hamilton kazandı

Kanada'daki tartışmalı yarışı Hamilton kazandı
Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in

Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya