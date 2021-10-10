Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
Futbolda UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon oldu.
Roma
İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.
🇫🇷 Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu— AA SPOR (@aa_spor) October 10, 2021
▶️ MS I İspanya 1-2 Fransa
⚽ 64' Oyarzabal
⚽ 66' Benzema
⚽ 80' Mbappe pic.twitter.com/AFWAf9kqTo
Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.
Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.
Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.
Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.