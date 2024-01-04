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Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG

Fransa Süper Kupa'nın sahibi, Toulouse'u 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

Abdulkadir Karakaya  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG

Istanbul

Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa Kupası şampiyonu Toulouse, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçı 3. dakikada Lee Kang-in ve 44. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 kazanan PSG, kupaya uzandı.

PSG böylece, Fransa Süper Kupa'yı 12. kez müzesine götürdü.

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