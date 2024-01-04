Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG
Fransa Süper Kupa'nın sahibi, Toulouse'u 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) oldu.
Istanbul
Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa Kupası şampiyonu Toulouse, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçı 3. dakikada Lee Kang-in ve 44. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 kazanan PSG, kupaya uzandı.
PSG böylece, Fransa Süper Kupa'yı 12. kez müzesine götürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.