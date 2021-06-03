Fransa Ligue 1'deki takım sayısı 18'e düşürülecek
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 2023-2024 sezonundan itibaren 18 takımla oynanacağı duyuruldu.
İstanbul
Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, halihazırda 20 takımla oynanan ligden 2022-2023 sezonunda 4 takım düşecek.
Aynı sezon alt ligden ise 2 takım yükselecek ve Ligue 1, 2023-2024 sezonunda 18 takımla yoluna devam edecek.
Açıklamada, yine 20 takımın mücadele ettiği Ligue 2'deki sayının da 18'e düşürülmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.