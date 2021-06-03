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Fransa Ligue 1'deki takım sayısı 18'e düşürülecek

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 2023-2024 sezonundan itibaren 18 takımla oynanacağı duyuruldu.

Abdulkadir Karakaya   | 03.06.2021
Fransa Ligue 1'deki takım sayısı 18'e düşürülecek

İstanbul

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, halihazırda 20 takımla oynanan ligden 2022-2023 sezonunda 4 takım düşecek.

Aynı sezon alt ligden ise 2 takım yükselecek ve Ligue 1, 2023-2024 sezonunda 18 takımla yoluna devam edecek.

Açıklamada, yine 20 takımın mücadele ettiği Ligue 2'deki sayının da 18'e düşürülmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

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