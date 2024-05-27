Dolar
32.15
Euro
34.92
Altın
2,351.08
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
70,045.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya’nın başkenti Berlin’de Alexander Meydanı’nda Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, ikinci turda

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner ikinci tura yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, ikinci turda

Istanbul

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde korta çıkan Polonyalı Swiatek, ilk turda elemelerden gelen Fransız sporcu Leolia Jeanjean ile karşılaştı.

Toplam 61 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, ikinci tura çıktı.

ABD'li Coco Gauff (3), Çek Marketa Vondrousova (5), Tunuslu Ons Jabeur (8) ilk turda rakiplerini iki sette turnuva dışında bıraktı.

Nadal, ilk kez ilk turda elendi

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Christopher Eubanks'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ilk turda turnuvayı 14 kez kazanan 38 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 5 dakika süren mücadelede Nadal'ı 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) yenen Zverev, ikinci tura çıktı.

İspanyol raket, Fransa Açık'a ilk kez ilk turda veda ederken, Zverev ise Nadal'ı bu turnuvada Robin Söderling ve Novak Djokovic'in ardından yenmeyi başaran üçüncü isim oldu.

9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da ilk turda Macar Marton Fucsovics, 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 128. sayısını yayımladı
DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Benzer haberler

Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, ikinci turda

Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, ikinci turda

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Rublev, ikinci tura çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi ABD'li Emma Navarro oldu

Roland Garros'ta Swiatek üst üste 3. kez şampiyonluk için korta çıkacak

Roland Garros'ta Swiatek üst üste 3. kez şampiyonluk için korta çıkacak
ABD'li tenisçi Pegula, Fransa Açık'tan çekildi

ABD'li tenisçi Pegula, Fransa Açık'tan çekildi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet