Euro
9.28
Dolar
7.89
BIST 100
1,152.41
Altın
1,888.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının son yarı finalistleri, erkeklende Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas, kadınlarda ise Sofia Kenin ve Petra Kvitova oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 07.10.2020
Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu

İstanbul

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11'inci gününde çeyrek final maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 17 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 4-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, 13 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale çıkıp, Djokovic ile eşleşti.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, dünya 57'ncisi vatandaşı Danielle Collins'i 6-4, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

Organizasyonun 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise klasmanın 66. sırasındaki Alman Laura Siegemund'u 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Fransa Açık'ta 8 yıl aranın ardından yarı finale yükselirken, Kenin'in rakibi oldu.

Kadınlarda finalistler yarın belli olacak

Tek kadınlar yarı final maçlarının oynanacağı turnuvada yarın, Sofia Kenin ile Petra Kvitova finale kalma mücadelesi verecek.

Günün diğer maçında ise kariyerlerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 131. basamağındaki Arjantinli Nadia Podoroska korta çıkacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bilim Kurulu: İlk aşı için üretim aşamasına geçildi

Benzer haberler

Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu

Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu

Nadal Fransa Açık'ta yarı finalde

Fransa Açık'ta Nadal ve Thiem çeyrek finalde

Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda
Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda

Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda
Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi

Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi