Fransa Açık'ta kadınlarda favoriler çeyrek finalde
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Coco Gauff, Çek Marketa Vondrousova ve Tunuslu Ons Jabeur rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, dünya klasmanının 41 numarası Rus Anastasia Potapova ile karşılaştı. Sadece 40 dakika süren mücadelede rakibini 6-0 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, çeyrek finale adını yazdırdı.
ABD Açık şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, dördüncü turda İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova ise Sırp raket Olga Danilovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
Fransa Açık'ta 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Danimarka'dan Clara Tauson'u 6-4, 6-4 setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.