Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.07
BIST 100
86,079.60
Altın
1,275.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'in efsane ismi hayatını kaybetti

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan Avusturyalı Niki Lauda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.05.2019
Formula 1'in efsane ismi hayatını kaybetti

Ankara

Formula 1'in efsane pilotlarından Avusturyalı Niki Lauda, 70 yaşında vefat etti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Lauda'nın pazartesi günü huzur içerisinde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Niki, herkese örnek olan bir karakterdi. Bir sporcu ve girişimci olarak elde ettiği eşsiz başarılar, hiçbir zaman unutulmayacak. Sevgi dolu, sevecen bir eş, baba ve dedeydi. Çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Lauda'ya, 8 ay önce akciğer nakli yapılmıştı.

Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.

Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılarak azmiyle sporseverlere örnek olmuştu. Aynı sezon Büyük Britanyalı pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet, 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikayesi, "Zafere Hücum" (Rush) adlı filmde anlatılmıştı.

Formula 1 kariyerinin ardından havayolu taşımacılığı alanında yatırımlar yapan Lauda'nın kendi adını taşıyan bir havayolu şirketi de bulunuyor. Formula 1 takımlarından Mercedes'in de fahri yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Lauda'nın, aynı takımda son 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'u Mercedes'e kazandıran isimler arasında yer aldığı biliniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı

Benzer haberler

Avusturya'da yönetim krizi

Avusturya'da yönetim krizi

Avusturya erken seçime gidiyor

'Avusturya'da siyasete olan güven yeniden tesis edilmelidir'

Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya erken seçime gidiyor

Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması tepki çekti

Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması tepki çekti