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Formula 1'de Verstappen şampiyon oldu

Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Fatih Erel   | 12.12.2021
Formula 1'de Verstappen şampiyon oldu

İstanbul

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Verstappen ile Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021 sezonunda, 47 yıl sonraki ilk, Formula 1 tarihinde ise 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başladı.

Hem Hollandalı Verstappen (9 birincilik, 8 ikincilik, 1 dokuzunculuk, 5 en hızlı tur, 5 sprint sıralama puanı) hem de Büyük Britanyalı Hamilton (8 birincilik, 7 ikincilik, 1'er üçüncülük, dördüncülük, beşincilik ve yedincilik, 6 en hızlı tur, 2 sprint sıralama puanı), son yarışa 369,5 puanla girdi ve şampiyonluk düğümü, 1950'den beri düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 30. defa son yarışta çözüldü.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan 24 yaşındaki Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başladı. Abu Dabi'de zafer, Verstappen'in oldu.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde sezonu tamamladı.

Puan durumu

Sezonun son yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 395,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 226

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Carlos Sainz (İspanya): 164,5

- Takımlar

1. Mercedes 613,5

2. Red Bull: 585,5

3. Ferrari: 323,5

4. McLaren: 275

5. Alpine: 155

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