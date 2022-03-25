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Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Mutlu Demirtaştan   | 25.03.2022
Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

İstanbul

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın, yarış ise pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

F1 heyecanının ikinci kez yaşanacağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde geçen sezon pole pozisyonu ve yarış galibiyetini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Hamilton ya da George Russell'ın pazar günü podyumun zirvesine çıkması halinde Mercedes takımı Formula 1 tarihindeki 125. galibiyetine ulaşacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz duble yaparken, Hamilton üçüncülüğü elde etmişti. Son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen ise bitime üç tur kala otomobilindeki sorun nedeniyle yarış dışı kalmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 26 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 18

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

4. George Russell (Büyük Britanya): 12

5. Kevin Magnussen (Danimarka): 10

Takımlar

1. Ferrari: 44

2. Mercedes: 27

3. Haas: 10

4. Alfa Romeo: 9

5. Alpine: 8

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