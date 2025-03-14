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Formula 1'de sezon Avustralya'da başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak.

Fatih Erel  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Formula 1'de sezon Avustralya'da başlayacak

İstanbul

Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden düzenlenecek yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00 yapılacak. Yarış ise 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 kıtada 21 ülkede 24 yarış düzenlenecek.

Avustralya'da başlayacak şampiyona 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

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