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Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.

Yunus Kaymaz   | 10.10.2021
Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:


SürücüTakımPuan
1Max VerstappenRed Bull262.5
2Lewis HamiltonMercedes256.5
3Valtteri BottasMercedes177
4Lando NorrisMcLaren145
5Sergio PerezRed Bull135
6Carlos SainzFerrari116.5
7Charles LeclercFerrari116
8Daniel RicciardoMcLaren95
9Pierre GaslyAlphaTauri74
10Fernando AlonsoAlpine58
11Esteban OconAlpine46
12Sebastian VettelAston Martin35
13Lance StrollAston Martin26
14Yuki TsunodaAlphaTauri18
15George RussellWilliams16
16Nicholas LatifiWilliams7
17Kimi RaikkonenAlfa Romeo6
18Antonio GiovinazziAlfa Romeo1
19Mick SchumacherHaas-
20Robert KubicaAlfa Romeo-
21Nikita MazepinHaas-

Takımlar klasmanı


TakımPuan
1Mercedes433.5
2Red Bull397.5
3McLaren240
4Ferrari232.5
5Alpine104
6AlphaTauri92
7Aston Martin61
8Williams23
9Alfa Romeo7
10Haas-
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