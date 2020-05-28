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Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Mutlu Demirtaştan   | 28.05.2020
Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.

Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.



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