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Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışına ABD ev sahipliği yapacak.

Fatih Erel  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

İstanbul

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta yarın TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'de koşulacak.

Bu sezon Bahreyn, Suudi Arabistan, Japonya ve Çin'deki yarışlarda Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 85

3. Charles Leclerc (Monako): 76

4. Carlos Sainz (İspanya): 69

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 151

3. McLaren: 96

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40

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