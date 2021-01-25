Euro
8.99
Dolar
7.40
BIST 100
1,540.21
Altın
1,855.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA'dan yeni dijital platform

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolun küreselleşmesi hedefinin eseri olan dijital veri tabanı, FIFA üyesi 211 federasyonun birinci liglerine, kulüplerine, oyuncularına ve transferlerine ait istatistikleri içeriyor.

Hüseyin Burak Demirer   | 25.01.2021
FIFA'dan yeni dijital platform Fotoğraf: FIFA

Ankara

"FIFA Landscape" isimli dijital platform kullanıma sunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolun küreselleşmesi hedefinin eseri olan dijital veri tabanı, FIFA üyesi 211 federasyonun birinci liglerine, kulüplerine, oyuncularına ve transferlerine ait istatistikleri içeriyor.

Erkek ve kadın futbolundan dünya çapında yaklaşık 130 bin profesyonel oyuncu ve 4400 kulübe ait veriyi barındıran platform, düzenli olarak güncellenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxfam: Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 429 bini geçti
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı

Benzer haberler

FIFA'dan yeni dijital platform

FIFA'dan yeni dijital platform

Çaykur Rizespor teknik direktör Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaştı

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak

Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm