Dolar
29.21
Euro
32.16
Altın
2,053.43
ETH/USDT
2,310.90
BTC/USDT
43,527.00
BIST 100
7,703.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

FIFA'dan "hakemsiz futbol olmaz" mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, hakemlere yönelik taciz ve şiddete ilişkin mesajında "Açık olmalıyız, hakemsiz futbol olmaz." dedi.

Fatih Erel  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
FIFA'dan "hakemsiz futbol olmaz" mesajı

İstanbul

Infantino, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nin ardından hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz hakemler için her türlü tacize ve şiddete karşı mücadele etmeliyiz, aynı zamanda saygı ve hoşgörüyü de geri getirmeliyiz." diyen Infantino, "Bu bizimle başlıyor, sizlerle, futbolun liderleriyle, konuşma şeklimizle, davranışlarımızla başlıyor. Bu bizim sorumluluğumuzdur, çünkü yaptıklarımızın pek çok kız ve erkek çocuğunu etkilemesi sadece olumlu değil aynı zamanda olumsuz yönde de oluyor." ifadelerini kullandı.

"Yeter artık. Bu, futbolu öldürebilecek kanserdir"

2002 FIFA Dünya Kupası finalini de yöneten FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise futbolda hakeme saldırı olaylarının sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını söyledi.

Zirvedeki bir panelde hakemlerle ilgili konuşan Collina, şunları kaydetti:

"Bu olay (Türkiye'de hakeme yönelik saldırı olayı), medya tarafından bildirildi, ancak medyanın dikkatini çekmeyen, amatör liglerde, taban futbolunda hakemleri içeren birçok olay var. Bu hakemlerin çoğu genç, erkek ve kız çocuklarından oluşuyor. Bu hakemlerin çoğu, sözlü, hatta fiziksel saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Sözlü ve fiziksel tacize uğruyorlar ve onları istismar edenler de çoğu zaman maç oynayan kız ve erkek çocukların ebeveynleridir. Bu, kabul edilemez. Yeter artık. Bu, futbolu öldürebilecek kanserdir. Bu doğru. Dünyanın dört bir yanındaki futbol liderlerine çok geç olmadan bir şeyler yapmaları için yalvarıyorum. Yeter artık."

Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında 11 Aralık'ta oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler için uluslararası futbol camiasından destek mesajları yayınlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni asgari ücrette sona doğru
Bakan Koca, Türkiye'ye indiğinde şükür secdesi yapan Gazzeli babanın videosunu paylaştı
Uyuşturucu kaçakçılığı, "dünyanın akciğerlerini" günden güne söndürüyor
Özel harekat polisi Karadenizli balıkçıların belgeselini hazırladı
Yunanistan'daki İskeçe Türk Birliği, 40 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ikinci dönemi 42 gün sürdü

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ikinci dönemi 42 gün sürdü

Derbide gözler Dzeko ve Icardi'de olacak

FIFA'dan "hakemsiz futbol olmaz" mesajı

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Derbide kartlar havada uçuşuyor
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet