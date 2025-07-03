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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Fatih Erel  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

22.00 Fluminense (Brezilya)-Al Hilal (Suudi Arabistan)

5 Temmuz Cumartesi:

04.00 Palmeiras (Brezilya)-Chelsea (İngiltere)

19.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

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