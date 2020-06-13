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FIBA Başkanı Niang'dan ırkçılık karşıtı mesaj

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği Başkanı Hamane Niang, ırkçılık karşıtı mesaj yayımladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.06.2020
FIBA Başkanı Niang'dan ırkçılık karşıtı mesaj

Ankara

Niang, FIBA'nın internet sitesinde yer alan mesajında, "Her türlü ayrımcılığı, temel insan haklarına bir saldırı olarak görüyor ve kınıyoruz. Bunun basketbolda, sporda veya toplumun herhangi bir alanında yeri yoktur. Yönetmeliğimiz, ırkçılığa karşı açıkça sıfır tolerans göstermektedir ve FIBA her türlü ayrımcılıkla daima mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.

Irkçılığın bir gecede çözülebilecek ya da bir ülkeye özgü bir sorun olmadığını belirten Niang, şu sözlerle icra kurulu adına küresel basketbol camiasına çağrıda bulundu:

"Irkçılık toplumdan temizlenene kadar dinlenemeyiz. Bu yüzden basketbol camiası olarak sizden değişimin parçası olmanızı istiyorum. Basketbolda ırkçılığa karşı somut eylemler geliştirmek için FIBA Oyuncular Komisyonu ile çalışacağız. Ayrıca tecrübe ve fikirlerinizi bizimle paylaşmanız da ilerleme ve beraberliği sağlamak açısından büyük önem taşıyor."

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