Feyenoord Mark Diemers'i transfer etti
Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mark Diemers ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Ankara
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Diemers, Eredivisie'de bu sezon çıktığı 26 maçta 7 gol kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.