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Feyenoord Mark Diemers'i transfer etti

Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mark Diemers ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 19.06.2020
Feyenoord Mark Diemers'i transfer etti

Ankara

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Diemers, Eredivisie'de bu sezon çıktığı 26 maçta 7 gol kaydetmişti.

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