Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla evinde yenildi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde sahasında oynadığı maçta Osasuna'ya 3-2 mağlup oldu.
Madrid
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında sahasında Osasuna'yı konuk eden Sevilla karşılıklı gol düellosunu kaybetti.
Karşılaşmanın 18. dakikasında David Garcia'nın golüyle öne geçen Osasuna ilk yarıyı 1-0 skor avantajıyla kapattı.
İkinci yarıda Sevilla, 63. dakikada Sırp futbolcusu Nemanja Gudelj ile beraberliği sağlasa da bundan sadece 4 dakika sonra Fernando Reges'in kendi kalesine attığı golle bir kez daha yenik duruma düştü.
Kırmızı beyazlılar, 78. dakikada Faslı forveti Youssef En-Nesyri'nin golüyle skora bir kez daha eşitliği getirdi.
La Liga'nın bu sezon güçlü ekiplerinden olan Osasuna'ya 3 puanı getiren golü ise 85. dakikada Faslı futbolcu Abdessamad Ezzalzouli attı.
Ligde 10. yenilgisini alan Sevilla 25 puanla 14. sırada kalırken, Osasuna 33 puanla 7. sıraya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.