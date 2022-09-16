Fenerbahçe, uzatmalarda 1 puana uzandı
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Ankara
7. dakikada ceza yayında İsmail Yüksek'in pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Batshuayi'nin müsait durumunda şutunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etti.
23. dakikada kullanılan uzun taç atışında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Terrier'nin indirdiği topla ceza yayında buluşan Bourigeaud'nun sol ayağıyla şutunda top yandan dışarı gitti.
25. dakikada uzun kullanılan taç atışında, ceza sahasında oluşan karambolde top Lincoln’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasta Batshuayi’ye çarpan top solda İrfan Can Kahveci’nin önüne düştü. İrfan Can’ın vuruşunda top ağlarla buluştu, hakem gol kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi.
44. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan King'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
52. dakikada Rennes öne geçti. Meling'in yarı sahasından savunma arkasına atılan uzun pasına hareketlenen Terrier'nin Altay ile karşı karşıya durumda vuruşunda top yan direkten ağlara gitti: 1-0.
54. dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Terrier'in ara pasında savunma arkasına hareketlenen Majer, Altay'dan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 2-0.
59. dakikada ceza sahası dışındaki çalımlarının ardından verkaç ile ceza sahası içine giren ve sol çaprazda Altay ile karşı karşıya kalan Terrier'in sol ayağıyla şutunda top Altay'a ve yan direğe çarparak kornere çıktı.
60. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Rakip yarı sahada sağ çaprazda buluştuğu topla içeri kat eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
69. dakikada Szalai'nin uzun pasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.
74. dakikada hızlı gelişen Rennes atağında Traore sahadan topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun geri çıkardığı topun gelişine sağ çaprazdan Bourigeaud'nin şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinden kornere gönderdi.
Fenerbahçe, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına aşırılan topa hareketlenen Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Uzatmalarda gelen 1 puan
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.
Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Maç 2 dakika geç başladı
Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı.
Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı.
Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı.
Gol VAR'dan döndü
Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.
Luan Peres devam edemedi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Rennes'in 54. dakikada kaydettiği golü engellemek isterken kale direğine çarpan 28 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 3 dakika kadar sahada tedavi edildi.
Maça devam edemeyen savunma oyuncusu, sedyeyle kenara alınırken yerine 57. dakikada Ezgjan Alioski oyuna girdi.
Sakatlık 4'lü savunmaya döndürdü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, savunma oyuncusu Luan Peres'in sakatlığının ardından 4'lü savunmaya döndü.
Karşılaşmaya 3 stoperle başlayan Portekizli teknik adam, Peres'in sakatlanmasının ardından skorun da 2-0 olmasıyla bu oyuncunun yerine Ezgjan Alioski'yi sahaya sürdü.
Fenerbahçe, kalan bölümde dörtlü savunmayla mücadele etti.
66'da 3 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 66. dakikada 3 değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, müsabakanın 2-1'e gelmesinin ardından hücumdaki oyuncuların tamamını oyundan alırken, golü atan İrfan Can Kahveci'yi sahada tuttu.
Deneyimli çalıştırıcı, Joshua King'in yerine Joao Pedro'yu, Michy Batshuayi'nin yerine ise Enner Valencia'yı sahaya sürerken, kenarda oynattığı Lincoln Henrique'nin yerine de daha hücumcu olan Emre Mor'u oyuna aldı.
VAR, kırmızı getirdi
Müsabakanın 83. dakikasında Rennes, 10 kişi kaldı.
Ev sahibi takımın bir atağının ardından 81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Rennes'den Hamari Traore arasında yaşanan sürtüşmede İrfan Can yerde kaldı.
Maçın hakemi 82. dakikada Traore'ye sarı kart gösterdikten sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve 83. dakikada Traore'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
"Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı bu maçı kazanırdık"
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, kazanmak için sürenin yetmediğini söyledi.
Roazhon Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçtan önce ön gördüğü gibi bir karşılaşma olduğunu belirtti.
İyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Bugün neden Fransa liginde 6. sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var. Takımım defansif olarak iyi bir performans gösterdi. İkinci yarıda 2 dakikada 2 gol yedik. Duygusal olarak biraz düştük. Karakterli ve öz güvenli bir takımız. Sonradan giren oyuncularımız yardımcı oldu ve berabere kaldık. Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı inanıyorum ki bu maçı kazanırdık." ifadelerini kullandı.
Yedikleri 2 golün savunma hatası değil, Rennes takımının becerisi olduğunu aktaran Jesus, şöyle devam etti:
"Rennes'in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. Milyonlarca avroyu hücuma harcadılar. Bizim savunmamız da yenilmez değil, rakipler kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman haklarını vermemiz gerekiyor. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe için daha iyi bir sonuç çünkü Rennes 2-0 öndeydi. 2-0 gerideyken takımım toparlanmayı başardı. 2 gün sonra oynayacağımız lig maçı var. O maça kadar toparlanacak süremiz yok, 1 idman yapma imkanımız olacak."
Elindeki tüm oyunculara inandığını ve rotasyona ihtiyaç duyduklarını aktaran Jesus, "Elimdeki bütün oyunculara inanıyorum. Bunu söyleyip her maç aynı oyuncuları oynatsaydım bunu onlara göstermiş olmazdım. Oyuncularım onlara inandığımı görüyorlar. Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor. 11'de değişiklikler yaparken pazar günü oynayacağımız lig maçını da düşündük. 2 maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Pazar günü başka oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde kadrodaki tüm oyuncular mutlu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Jesus, sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in durumuna ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Bugün sahadaki negatif şeylerden biriydi Luan'ın sakatlığı. Şu an hala hastanede ama durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi ama bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular."
"Çok iyi bir rakibe karşı oynadık ve çok zorlandık"
Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve çok zorlandıklarını söyledi.
Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam, ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Taraftarların gösterdiği ilgi sebebiyle maçın çok iyi bir ambiyansta oynandığını aktaran Genesio, "Bu akşam çok iyi bir rakibe karşı oynadık ve çok zorlandık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ancak sonucu pahalı ödemiş olduk. Başarılı ve kaliteli oyunculara sahip bir ekipti. Maçın havası çok yoğundu. Taraftarların gösterdiği büyük sevgi ve ambiyanstan çok memnunum. Bu tarz maçlar oynamayı arzuluyoruz." diye konuştu.
Genç oyuncularla oynamasının sonucu etkilemediğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularım elinden geleni gösterdiler, sahada oynamaya çalıştılar. Kolay kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Fenerbahçe kendisini daha iyi gösterdi ve sonuna kadar pes etmediler. O yüzden maç sonucu onların lehine oldu. 3. maçın önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı eleştirmem doğru olmaz. Yaptığım değişikliklerden memnunum ve doğru hamleler olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncuları için son derece iyi bir deneyim yaşadıklarını dile getiren Genesio, şunları kaydetti:
"İrfan Can'ın yere düşmesi onun hatasıydı ama hakemin aldığı kararı doğru buluyorum. Buna bir şey söyleyemem. Bunlar futbolda olabilir. Bunlar olduğu zaman itiraz edebiliyoruz ama bence kırmızı kart kararı doğruydu. Grubumuzdaki diğer takım AEK Larnaca da çok iyi bir ekip. Daha üst ya da düşük olduğunu söyleyemem. Bu liglerdeki bütün maçlar birbirinden ayrı zorlukta oluyor. Küçük, büyük takım ayrımlarına giremeyiz. Her maç ayrı zor. Her maçın ayrı özen gösterilmesi, zaman ayrılması gereken analizlere ihtiyacı var."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.