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Fenerbahçe transferi hareketli geçirdi

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun 1. transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.

Bozhan Memiş  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Fenerbahçe transferi hareketli geçirdi

İstanbul

Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra 7 futbolcu kadrosuna dahil ederken, 4'ü kiralık toplam 13 isimle de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak oynayan 1 ismi de kadrosunda tuttu.

Fenerbahçe bu dönemde, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den devre arasında kiraladığı milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü de bonservisiyle satın aldı.

En önemli hamle teknik direktörde yapıldı

Fenerbahçe, transfer döneminde en dikkat çekici hamleyi teknik direktör seçiminde gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde kupasız tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni döneme tartışmasız bir isimle girme kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi.

Kadroya 7 oyuncu ilave edildi

Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho'nun yanı sıra futbolcu kadrosunda da önemli hamlelere imza attı.

Geride kalan sezonda beğeni toplayan takımın büyük bölümünü kadrosunda tutmayı başaran sarı-lacivertliler, söz konusu ekibin üzerine 7 oyuncu ilavesi gerçekleştirdi.

Santrfor pozisyonunu Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile güçlendiren Fenerbahçe, bu bölgeye alternatif olarak milli oyuncu Cenk Tosun'u da kadrosuna kattı.

Savunma hattına Levent Mercan takviyesini yapan sarı-lacivertliler, orta sahasını da Sofyan Amrabat ile güçlendirdi.

Fenerbahçe, transfer döneminde en önemli hamlelerini ise kanatlara ayırdı. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekip kanat pozisyonuna Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'i transfer etti.

Çağlar bonservisiyle geldi

Fenerbahçe, söz konusu 7 transferin yanı sıra milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü de bonservisiyle satın aldı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden kiralanan Çağlar, bonservisiyle sarı-lacivertli renklere katıldı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, bu takviyelerin yanı sıra geçtiğimiz sezon Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine kiraladığı Samet Akaydın'ı de kadrosunda tutma kararı aldı.

13 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe, transfer döneminde 13 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertliler, 1'i kariyerini sonlandıran 9 oyuncuyu bonservisiyle gönderirken, 4 futbolcusunu da kiraladı.

Mourinho'nun ekibi, bu dönemde kariyerini tamamlayan Leonardo Bonucci'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Joshua King, Luan Peres ve Joao Pedro'yu bonservisiyle gönderdi.

Sarı-lacivertliler; Emre Mor, Miha Zajc, Emir Ortakaya ve Omar Fayed'i ise kiraladı.

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