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Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk edeceği maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Fatih Erel  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını, Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine İtalya Futbol Federasyonundan Matteo Marchetti olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni, AVAR'da ise Daniele Doveri görev yapacak.

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