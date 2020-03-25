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Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım

İsviçreli tenisçi Federer, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda olan ailelere 1 milyon İsviçre frangı (1 milyon dolar) bağış yapacak.

Berad Büyük   | 25.03.2020
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım

İstanbul

İsviçreli tenisçi Roger Federer, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda olan ailelere 1 milyon İsviçre frangı (1 milyon dolar) bağış yapacak.

Instagram hesabından açıklama yapan Federer, "Bunlar zor zamanlar ve kimse unutulmamalı. Eşim Mirka ve ben İsviçre'de zor durumda olan aileler için 1 milyon İsviçre frangı bağış yapma kararı verdik." ifadelerini kullandı.

Yardımlarının bir başlangıç olduğunu ifade eden Federer, "Umarım ihtiyaç sahibi insanlara destek vermeye başkaları da katılır. Bu krizin üstesinden beraber gelebiliriz. Sağlıkla kalın." değerlendirmesinde bulundu.

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