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Federer Cincinnati Masters'ta elendi

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İsviçreli Roger Federer, üçüncü turda Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.

Yunus Kaymaz   | 16.08.2019
Federer Cincinnati Masters'ta elendi

İstanbul

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında, dünya 3 numarası Federer, elemelerden gelen klasmanın 70. sırasındaki Rublev ile karşılaştı. 
Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti. 

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