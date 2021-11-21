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F1 Katar Grand Prix'sinin galibi Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.11.2021
F1 Katar Grand Prix'sinin galibi Hamilton

Ankara

Sezonun 20. mücadelesi, Başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,38 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Losail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk cepten başlayan Hamilton, mücadele boyunca bu derecesini korudu ve 1:24:28.471'lik derecesiyle sezonun 7'nci, kariyerinin 102. birinciliğine ulaştı.

Kariyerinde ilk kez Katar'dan zaferle ayrılan Büyük Britanyalı pilot, sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

Hakemlerin sıralama turları sırasında gösterdiği çift sarı bayrağa rağmen yavaşlamadığı gerekçesiyle 5 sıra geriden başlama cezası alarak yarışa 7. sıradan başlayan Verstappen, liderin 25.743 saniye arkasında ikinci, Alpine takımının tecrübeli İspanyol pilotu Fernando Alonso ise liderin 59.457 saniye ardında üçüncü oldu.

Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 351,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 343,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 153

Takımlar

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull: 541,5

3. Ferrari: 297,5

4. McLaren: 258

5. Alpine: 137

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