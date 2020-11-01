Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Formula 1'de Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Mercedes F1 Takımı, takımlar klasmanında üst üste 7. kez şampiyon olmayı garantiledi.

Abdulkadir Karakaya   | 01.11.2020
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 13. mücadelesi, İtalya'da 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ikinci cepten başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve sezonun 9, kariyerinin ise 93. birinciliğine ulaştı.

Takım arkadaşı Hamilton'dan 5.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ikinci, Renault pilotu Daniel Ricciardo liderin 14.3 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

2020 sezonunun bitimine 4 yarış kala takımlar klasmanında liderliği garantileyen Mercedes, üst üste 7. kez şampiyonluğu elde etti.

Mercedes, 1999-2004 yıllarında üst üste 6 kez şampiyon olan Ferrari'yi de geçerek bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.

Sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım'da yapılacak.

Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 479

2. Red Bull: 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı
İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı
İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Hamilton Formula 1'de tarih yazıyor

Hamilton Formula 1'de tarih yazıyor
Hamilton Formula 1 tarihine geçti

Hamilton Formula 1 tarihine geçti
F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın