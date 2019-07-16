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Everton Fabian Delph'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Fabian Delph'i kadrosuna kattı.

Yunus Kaymaz   | 16.07.2019
Everton Fabian Delph'i transfer etti

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabian Delph ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Manchester City'deki dört yıllık kariyerinde tüm kulvarlarda 89 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol attı.

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