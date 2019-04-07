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Everton Arsenal'ı tek golle geçti

Premier Lig'in 33. haftasında Everton, evinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Mutlu Demirtaştan   | 07.04.2019
Everton Arsenal'ı tek golle geçti

İstanbul

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Phil Jagielka'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer aldı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika görev yaptı.

Üst üste 3. galibiyetini alan Everton, 46 puanla 9. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan ve 6 hafta sonra kaybeden Arsenal ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

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