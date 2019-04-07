Everton Arsenal'ı tek golle geçti
Premier Lig'in 33. haftasında Everton, evinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.
Ev sahibi takım, 10. dakikada Phil Jagielka'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer aldı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika görev yaptı.
Üst üste 3. galibiyetini alan Everton, 46 puanla 9. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan ve 6 hafta sonra kaybeden Arsenal ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.