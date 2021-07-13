Euro
10.20
Dolar
8.61
BIST 100
1,354.30
Altın
1,808.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Burhan Felek Spor Salonu'nda "Medya Günü" etkinliği düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 11'i belirlendi.

Mutlu Demirtaştan   | 13.07.2021
EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)

Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

Spor dünyasından ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek

İngiliz oyunculara yönelik sosyal medyadaki ırkçı paylaşımlar soruşturulacak

İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı

İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı
EURO 2020 finali öncesi Londra'nın merkezi ile stat çevresinde arbede

EURO 2020 finali öncesi Londra'nın merkezi ile stat çevresinde arbede
Sporseverleri yarın şölen bekliyor

Sporseverleri yarın şölen bekliyor