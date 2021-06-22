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EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe, 189 milyon avrolya EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedelleri listesinde başı çekti.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.06.2021
EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon avroyla Fransız Kylian Mbappe oldu.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon avro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon avrolya başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon avro) ve Marcus Rashford (121 milyon avro) yer aldı.

Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.


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