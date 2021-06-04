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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Almanya'nın Münih kentinde yapılacak karşılaşmaların 14 bin seyirciyle oynanmasına izin verileceği bildirildi.

Erbil Başay   | 04.06.2021
EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek

Berlin

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun Allianz Arena için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, EURO 2020'deki karşılaşmaların Almanya'daki diğer spor etkinlikleri için bir test de olabileceğini kaydetti.

Hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stada giriş çıkışların düzenlenmesini öngörüyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

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