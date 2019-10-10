EURO 2020 elemeleri 7. hafta maçlarıyla devam edecek
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. H Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın Arnavutluk'u ağırlayacak.
İstanbul
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.
Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
A Grubu
21.45 Karadağ-Bulgaristan
21.45 Çekya-İngiltere
B Grubu
21.45 Portekiz-Lüksemburg
21.45 Ukrayna-Litvanya
H Grubu
21.45 Türkiye-Arnavutluk
21.45 İzlanda-Fransa
21.45 Andorra-MoldovaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.