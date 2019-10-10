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EURO 2020 elemeleri 7. hafta maçlarıyla devam edecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. H Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın Arnavutluk'u ağırlayacak.

Yunus Kaymaz   | 10.10.2019
EURO 2020 elemeleri 7. hafta maçlarıyla devam edecek

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

21.45 Karadağ-Bulgaristan

21.45 Çekya-İngiltere

B Grubu

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Ukrayna-Litvanya

H Grubu

21.45 Türkiye-Arnavutluk

21.45 İzlanda-Fransa

21.45 Andorra-Moldova

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