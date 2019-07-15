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EURO 2020 biletlerine rekor talep

Birçok ülkede ortaklaşa düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini yerinde izlemek amacıyla 19,3 milyon bilet başvurusu yapıldı.

Doga Kirmizioglu   | 15.07.2019
EURO 2020 biletlerine rekor talep

Ankara

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerini yerinden izlemek için 19,3 milyonla rekor bilet talebi yaşandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, gelecek yıl Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde yapılan ve sona eren ilk bilet satışı dönemine, 213 ülkeden rekor düzeyde ilgi gösterildiği vurgulandı.

Futbolseverlerin 19,3 milyon bilete başvuru yaptığı söz konusu dönem, 2016'da düzenlenen son turnuvanın yaklaşık iki katına çıkarak organizasyon rekoru oldu. Çekilecek kuraların ardından ilk etapta 1,5 milyon biletin satışına izin verilecek.

Açıklamada, söz konusu bilet başvurularının 1,9 milyonunun Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını izlemek için yapıldığı, bu rakamın stat seyirci kapasitesinin 22 katına eşit olduğu belirtildi. Açılış karşılaşmasına ise 540 bin bilet başvurusu yapıldığı ve bu sayının da Roma'daki Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin 8 katına denk geldiği hatırlatıldı.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun ikinci bilet satış dönemi, aralık ayında başlayacak.


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