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Eskrimde bronz madalya

Milli eskrimci Iryna Shchukla, Bulgaristan'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.09.2019
Eskrimde bronz madalya

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen Satellite Turnuvası'nda kılıç branşında mücadele eden Iryna Shchukla, pul müsabakalarını 6'da 6 galibiyetle tamamladı.

Tablo 64'ü maç yapmadan geçen Shchukla, tablo 32'de Rumen Delia Chirca'yı 15-10, tablo 16'da ise Bulgar Olga Hramova'yı 15-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ'ı 15-7 mağlup eden Shchukla, yarı finalde Gürcü Lika Jijieishvili'ye 15-9 yenilerek bronz madalya aldı.

Aynı turnuvada mücadele eden diğer milli sporculardan Deniz Selin Ünlüdağ 8, Nisanur Erbil 11, Fatma Zehra Köse 12, Aylin Çakır 13, Tuğçe Rana Kaya 21, Zeynep Kurt 24, Yasemin Yeltekin 28, Delfin Su Aydoğan 30 ve Bağdagül Tuncan 39. oldu.

Turnuvada dün erkekler kılıç branşında da Enver Yıldırım bronz madalya elde etmişti.

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