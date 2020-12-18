Euro
9.45
Dolar
7.70
BIST 100
1,399.36
Altın
1,883.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü

İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo, 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren Emre Mor 6 hafta sonra golle sahalara döndü.

Şenhan Bolelli   | 18.12.2020
Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü

Madrid

İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo, 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren Emre Mor 6 hafta sonra golle sahalara döndü.

Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını tavsiye etti
Bulaşıcı hastalık aşısında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 'Acil Kullanım Onayı' yetkisi
AB seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi
Macron Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir
Sağlık Bakanı Koca'dan 'virüs genç yaşlı ayırmıyor' uyarısı

Benzer haberler

Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü

Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü

Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı

Barcelona'dan Real Sociedad karşısında önemli galibiyet: 2-1

Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi

Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi
Barcelona'da ekonomik kriz: 'Messi'yi satmak arzulanabilir'

Barcelona'da ekonomik kriz: 'Messi'yi satmak arzulanabilir'