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Eczacıbaşı Vitra dünya ikincisi

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.

Yunus Kaymaz   | 08.12.2019
Eczacıbaşı Vitra dünya ikincisi

İstanbul

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley karşısında ilk teknik molaya 8-6 geride giren Eczacıbaşı VitrA, ritmini kaybettiği bölümde sadece iki sayı alabildi ve ikinci teknik mola 16-8 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle geçildi. 

Mola dönüşünde 5-0'lık seri yakalayan ve farkı üç sayıya düşüren (16-13) turuncu-beyazlılar, Boskovic'in etkili servislerinin de katkısıyla 18-18 beraberliği yakaladı. Oyunun kontrolünü ele alan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı ve 1-0 öne geçti. 

İkinci sette ilk teknik molayı 8-4 önde geçen İtalyan temsilcisi, seri yakaladığı maçta ikinci teknik molaya da 16-8 üstün girdi. Blok ve smaç sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Imoco Volley, farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-14 kazanarak durumu 1-1 yaptı. 

Üçüncü sette ilk teknik molaya 8-5 önde giren İtalyan ekibi, beraberliği yakalayan Eczacıbaşı VitrA karşısında yeniden üstünlük kurdu ve ikinci teknik molayı 16-13 önde geçti. Seti 25-19 kazanan Imoco Volley, durumu 2-1'e getirdi. 

Çekişmeli başlayan dördüncü setin ilk teknik molasını 8-7, ikinci teknik molasını 16-13 üstün geçen Imoco Volley, oyunun kontrolünü bırakmadı ve seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. 

2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı VitrA ise ilk kez finalde kaybetti. 

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