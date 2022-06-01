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Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 4'e kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 11 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.06.2022
Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 4'e kaldı

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, 2020 şampiyonu Swiatek ile Roland Garros'daki ilk çeyrek finaline çıkan Pegula karşılaştı.

Swiatek, 1,5 saat süren maçı 2-0 (6-3, 6-2) kazanarak yarı finalde 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'nın rakibi oldu.

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