Euro
6.57
Dolar
5.97
BIST 100
118,924.70
Altın
1,580.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Avustralya Açık yarı finalinde ABD'li Sofia Kenin'e 2-0 yenildi.

Yunus Kaymaz   | 30.01.2020
Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

Istanbul

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, yarı finalde elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, dünya 1 numarası Avustralyalı Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin yarı finalde karşılaştı.

Tie-break'e giden ilk seti 7-6 hanesine yazdıran 21 yaşındaki Kenin, ikinci seti de 7-5 alarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı.

Rusya'da doğan, küçük yaşta ailesiyle Florida'ya yerleşen Kenin, 1995 yılından bu yana Williams kardeşler dışında Avustralya Açık'ta final gören ilk ABD'li sporcu oldu.

Kenin, 1 Şubat Cumartesi günün oynanacak final mücadelesinde Simona Halep-Garbine Muguruza maçının galibiyle karşılaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları

Benzer haberler

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

Zverev ve Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde

Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

7 kez maç puanı çeviren Federer yarı finalde

7 kez maç puanı çeviren Federer yarı finalde
Barty ve Kenin Avustralya Açık'ta yarı finalde

Barty ve Kenin Avustralya Açık'ta yarı finalde
Federer ve Barty çeyrek finalde

Federer ve Barty çeyrek finalde