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Doncicli Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Sloven oyuncunun 41 sayı ve 10 asistle oynadığı maçta Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 yendi.

Yunus Kaymaz   | 25.11.2019
Doncicli Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta Houston Rockets'ı 137-123 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Son olarak Cleveland Cavaliers'ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant'tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. 

Sonuçlar

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137

New York Knicks-Brooklyn Nets: 101-103

Washington Wizards-Sacramento Kings: 106-113

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 116-104

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 134-109

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