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David Luiz, Arsenal'a imza attı

İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti.

Mutlu Demirtaştan   | 08.08.2019
David Luiz, Arsenal'a imza attı

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü.

Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.



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