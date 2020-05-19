Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cristiano Ronaldo, Juventus tesislerine döndü

Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra kulübünün antrenman tesislerine döndü.

Barış Seçkin   | 19.05.2020
Cristiano Ronaldo, Juventus tesislerine döndü

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra kulübünün antrenman tesislerine döndü.

Ligin yeniden ne zaman başlayacağı netleşmezken, takımların lig başlayacakmış gibi hazırlıkları sürüyor.

Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo da 72 gün sonra bu sabah, kulübün Continassa'daki tesislerine girişi sırasında görüntülendi.

Corriere dello Sport’un haberinde, yıldız futbolcunun bugün idmanlara başlamadan önce fiziki bazı testlerden geçeceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo, İtalya’da Kovid-19 salgını yayılmadan önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından 5 Mayıs’ta Torino kentine gelmişti.

Serie A takımları, başbakanlık kararnamesiyle dünden itibaren toplu antrenmanlara başlarken, Juventus da teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde ilk çalışmasını yapmıştı.

Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler dolayısıyla 9 Mart’tan beri maçların oynanmadığı Serie A’da ligin yeniden ne zaman başlayacağı halen netlik kazanmış değil. Son olarak, İtalya Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamayla Serie A'nın 14 Haziran'dan önce başlamayacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine yaklaştı
Kovid-19: Türkiye’nin başarısının sırrı ne?
Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Cristiano Ronaldo, Juventus tesislerine döndü

Cristiano Ronaldo, Juventus tesislerine döndü

Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Serie A kulüpleri ligin 13 Haziran'da başlaması konusunda anlaştı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala iyileşti

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala iyileşti