Çin'de ikinci Lippi dönemi
Çin Futbol Federasyonu, milli takımın başına ikinci kez İtalyan teknik adam Marcello Lippi'yi getirdi.
Ankara
Çin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine ikinci kez İtalyan Marcello Lippi getirildi.
Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na dahil olmak için Asya Elemeleri'ne katılacak milli takımı, 71 yaşındaki Lippi'nin çalıştıracağı belirtildi.
Çin'i 2016-2019 yılları arasında da çalıştıran Lippi'nin görevine, takımının Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından ocak ayında son verilmişti.
Kulüp kariyerinde Juventus ile 5 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kaldıran Lippi, İtalya Milli Takımı'nı 2006 Dünya Kupası'nda zafere taşımıştı.
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