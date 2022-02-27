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Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Chelsea'den Ukrayna'ya destek mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün sahibi Rus Roman Abramovich'in yönetimi devretmesinin ardından Ukrayna'ya destek mesajı yayımladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.02.2022
Chelsea'den Ukrayna'ya destek mesajı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın 'korkunç ve yıkıcı' olduğu belirtilerek, "Chelsea, Ukrayna'daki herkese iyi temennilerini sunuyor. Kulüp içindeki herkes, barış için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.

2003 yılından bu yana Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Abramovich, dün yaptığı açıklamayla, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere'de zor günler geçiren Abramovich, "kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek amacıyla" bu yönde bir karar aldığını vurgulamıştı.

İngiltere hükümetinin Rusya'ya karşı aldığı önlemler kapsamında Abramovich'in, bazı ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor.

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