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Chelsea, Joao Felix'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 24 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Joao Felix'i transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Erel  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Chelsea, Joao Felix'i transfer etti

Istanbul

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, Portekiz milli takımı futbolcusu ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joao Felix, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 44 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


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